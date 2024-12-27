Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

Он хочет уменьшить предоставление помощи Украине от США.

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Трамп выдвинул к Европе требование по Украине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Кратко:

Трамп выдвинул к Европе требование по Украине

Он хочет уменьшить расходы США на помощь Украине в военной сфере

Поэтому он давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул требование к странам Европы - он хочет, чтобы они увеличили расходы на военную помощь Украине.

Об этом говорится в материале The Washington Post. Отмечается, что таким образом Трамп он хочет уменьшить расходы Вашингтона на помощь Украине в военной сфере.

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"Трамп уже давит на европейские страны, чтобы те увеличили помощь Украине. В то же время он сигнализирует, что помощь в сфере безопасности со стороны США, как крупнейшего сторонника Украины, - уменьшится", - говорится в публикации.

Также издание пишет, что Трамп до сих пор не раскрыл детали своего плана, как именно он хочет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну за столом переговоров.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украине передадут $1,1 миллиарда - МВФ одобрил новый транш. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США.

Также сообщалось, что после атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону. По словам президента США, украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности.

Напомним, Зеленский заявил об увеличении помощи от США. Президент акцентировал внимание на том, что военная помощь от партнеров поможет уменьшить темп российских штурмов.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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