"Война тирании против всего мира": Кулеба рассказал о переговорах с Байденом

Байден, Кулеба, Резников / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы рассказал подробности встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве 26 марта.

По словам министра, американский лидер выразил восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Байден также заявил, что война России против Украины изменит 21 век.

"Байден сказал две вещи: то, что происходит в Украине, изменит XXI век. У него есть четкое понимание этого - это не война России против Украины, это война тирании против всего мира. Второе - слова о том, что США непреклонно будут с Украиной абсолютно во всем к нашей победе, ничто не заставит Штаты отвлечься от Украины и ослабить поддержку, наоборот - только усиление", - рассказал Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина и США будут работать над теми странами, которые могут стать пространством для обхода санкций против РФ. Ведь важно не только вводить ограничения, но и отрезать пути для их обхода.

"Мы договорились, как и с какими странами, будем работать, чтобы они не становились пространством для обхода санкций против РФ. Это важно, не просто вводить санкции, но и отрезать пути обхода", - Кулеба.

Кулеба и Резников на переговорах с Байденом

Утром, 26 марта, украинские чиновники встречались со своими американскими коллегами Джеймсом Мэттисом, Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном. Об этом глава Минобороны Украины сообщил у себя в Twitter. Итоги переговоров пока не афишируются.

Вчера в Белом доме заявили, что 26-го марта Байден выступит с важной заявой, которая касается Украины.

Визит Байдена в Польшу

Отметим, 26 марта президент США Джо Байден в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, президент выступит со "значительной речью" относительно Украины. Ожидается, что он выразит поддержку в отражении агрессии РФ.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России. По его словам, сейчас против России действуют самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. При этом вслед за ними будут вводиться новые.

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