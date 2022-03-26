Байден оговорился и допустил отправку военных США в Украину и объяснил, почему сам не может поехать

В Белом доме поспешили отреагировать на слова Байдена, отметив, что позиция Вашингтона не изменилась: Штаты не будут отправлять военных в Украину.
Президент США Джо Байден, который 25 марта прибыл с двухдневным визитом в Польшу, заявил, что разочарован тем, что не может посетить Украину на фоне полномасштабного вторжения России.
Глава Белого дома отметил, что приехал в Польшу, чтобы своими глазами увидеть гуманитарный кризис.
"И, честно говоря, отчасти разочарован тем, что не могу увидеть его своими глазами, как в других местах. Мне не позволят", — цитирует Байдена CNN.
Байден также отметил мужество украинцев.
"Посмотрите, как они борются... Женщины, молодые люди стоят, черт возьми, перед танком, просто говорят: "Я не уйду. Я защищаю свою землю". Они невероятны", — отметил сказал глава Белого дома.
При этом Байден допустил странную оговорку. Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в городе Жешув, расположенном недалеко от польско-украинской границы, и говоря об украинцах, президент США сказал: "Вы сами увидите, когда окажетесь там".
Вскоре после этого представитель Белого дома прокомментировал слова Байдена.
"Президент ясно дал понять, что мы не будем отправлять военных США в Украину, наша позиция не изменилась", - сообщили в Вашингтоне.
Ранее Белый дом неоднократно исключал возможность отправки американских военных на территорию Украины.
Отметим, 26 марта президент США Джо Байден в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, президент выступит со "значительной речью" относительно Украины. Ожидается, что он выразит поддержку в отражении агрессии РФ.
"Он (Байден, - ред.) выступит с важным обращением, в котором будет говорить о высоких ставках, о неотложности решения задач, о том, что конфликт в Украине означает для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии. Он также расскажет об историческом контексте этого конфликта и о том, как он будет развиваться. Так что это будет значительная речь, с которой он выступит завтра перед тем, как покинуть Польшу", - сказал Салливан.
Как сообщал Главред, президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России. По его словам, сейчас против России действуют самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. При этом вслед за ними будут вводиться новые.
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