Против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции - Байден

Байден и Путин / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что против России сейчас действуют самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. При этом вслед за ними будут вводиться новые.

Об этом сказал Байден во время визита в польский город Жешув.

"Я думаю, для многих было сюрпризом, как мы выступили вместе. Это самые тяжелые в мировой истории карающие санкции. И за ними последуют новые", - сказал Байден.

Президент США Джо Байден назвал украинцев невероятными. Он восторженно отозвался о мужестве простых граждан и их смелости в борьбе с российскими оккупантами.

"У украинского народа крепкий хребет. У них много смелости. Посмотрите, как они активизируются. Женщины, молодые люди стоят перед проклятым танком и просто говорят: "Я не отступлю. Я буду стоять на своем". Они невероятны!", – увлеченно высказался Байден об украинцах.

Визит Байдена в Польшу

Напомним, 25 марта Джо Байден прибыл в Польшу и уже встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Ряшеве, а позже проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Примечательно, что их встреча пройдет всего в 100 км от границы с Украиной.

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Напомним, бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Уесли Кларк ранее не исключил, что глава РФ Владимир Путин может приказать военному командованию нанести ядерный удар по территории Польши.

По его словам, россияне в рамках учений уже работали над сценарием, согласно которому Россия проигрывает государству, которое поддерживает Альянс. В таком случае россияне якобы должны использовать тактическое ядерное оружие.

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