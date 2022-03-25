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У Байдена объявили о том, что Россия может напасть на территорию НАТО

25 марта 2022, 17:55

Угрозу военной агрессии со стороны Москвы видят и в самом Альянсе, сказал Джейк Салливан.

США НАТО
США и НАТО изучают сценарии возможного нападения России на территорию Альянса - Белый дом / ua.depositphotos.com

США не исключают сценария, при котором Россия может осуществить военное нападение на территорию НАТО. Такой сценарий учитывают и в самом Североатлантическом альянсе. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает USNews, чиновник рассказал о том, что Соединенные Штаты и коллективный блок безопасности Запада допускают ситуацию, при которой нападение Россию на территорию НАТО станет возможным.

По его словам, подобный сценарий американцы и их союзники учитывают в ходе своего планирования.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО учитывают в своем планировании и возможность того, что Россия может напасть на территорию Альянса", - подчеркнул Джейк Салливан.

Напомним, бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Уесли Кларк ранее не исключил, что глава РФ Владимир Путин может приказать военному командованию нанести ядерный удар по территории Польши.

По его словам, россияне в рамках учений уже работали над сценарием, согласно которому Россия проигрывает государству, которое поддерживает Альянс. В таком случае россияне якобы должны использовать тактическое ядерное оружие.

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новости России новости США ядерное оружие Джейк Салливан
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