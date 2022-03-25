Уступки с НАТО и языком, но не по Крыму и Донбассу: Эрдоган увидел сдвиги в диалоге Украины и РФ

Эрдоган поддержал идею Зеленского о проведении референдума по вопросам окончания войны России против Украины / Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган утверждает, что Украина и Россия достигли прогресса на переговорах по прекращению войны. Как полагает он, стороны близки к договоренностям по вопросам Украины в НАТО, придания русскому языку статуса официального, демилитаризации и гарантий безопасности. Но по-прежнему остается сложным вопрос Крыма и Донбасса – он предложил Владимиру Зеленскому провести референдум.

Как сообщает Агентство Анадолу, по прибытию с саммита Североатлантического альянса, турецкий глава государства сказал о том, что Киеву и Москве удалось достичь прогресса на переговорах по завершению войны.

По его словам, стороны продвинулись в диалоге по четырем из шести пунктов. Зеленский начал говорить об отказе от интеграции в Альянс и согласился с принятием статуса официального для русского языка. Также достигнут прогресс в вопросах демилитаризации и гарантий безопасности.

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", - сказал Эрдоган.

Также он добавил, что сложным остается вопрос Крыма и Донбасса. Эрдоган поддержал предложение Зеленского провести референдум по вопросам компромиссов с Россией.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что позиция Украины не меняется – границы страны изменить невозможно. Он подчеркнул, что Крым и Донбасс юридически остаются территориями украинского государства, там работают оккупационные администрации. Возникает вопрос, как управлять данными территориями. Идет поиск формулы решения проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса нужно обсуждать после прекращения горячей фазы войны с Россией.