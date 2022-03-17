Крым и Донбасс – ключевой момент договора Украины и РФ: у Зеленского заявили о поиске формулы

Возникают вопросы, как Украине управлять Крымом и Донбассом - Подоляк / УНИАН

Автономная республика Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются частью Украины, однако Киев фактически их не контролирует. Позиция украинского государства не изменилась, и один из ключевых вопросов состоит в том, как управлять этими территориями. Идет поиск правильной формулы относительно алгоритма действий в такой ситуации. Россия на переговорах существенно снизила свои требования. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает УНИАН, в интервью польским СМИ он сказал о том, что Украина придерживается позиции, согласно которой государственные границы изменить невозможно. Сейчас Украина не контролирует Крым и Донбасс, там действует администрация РФ. Возникают вопросы, как управлять этими территориями.

"В отношении оккупированных территорий, позиция Украины остается неизменной: границы страны изменить невозможно. Однако я считаю, что мы должны быть трезвыми в своих суждениях. Де-юре Крым, Донецк и Луганск остаются частью Украины, но мы де-факто не контролируем их, там работает русская администрация. Одним из ключевых остается вопрос, как управлять этими территориями. Проблема в том, что Российская Федерация вошла к нам с войной, а не завела разговор", - отметил Подоляк.

В ответ на вопрос о том, изучается ли вариант возвращения ОРДЛО под политический контроль Киева он сказал, что переговоры продолжаются и идет поиск правовой формулы. Как только вопрос будет решен, переговоры продолжатся на уровне Зеленский-Путин.

"Продолжаются переговоры. Мы ищем юридическую формулу. Когда она будет найдена, президенты Украины и России продолжат переговоры на специальной встрече", - сказал чиновник.

Также он добавил, что Россия изначально выставляла огромное количество требований, однако теперь большинство из них даже не предлагается.

"Я не могу прибегать к подробностям, поскольку это может нарушить переговорный процесс. Все, что я могу сказать, это то, что сначала Россия была с большим количеством требований и большинство из них сейчас не рассматриваются", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал о том, что принципиальная позиция Зеленского – признание Украины в международных границах на 1991 год. Это означает требование Киева вернуть оккупированные Россией Крым и Донбасс.