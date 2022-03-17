Украина с Крымом и Донбассом: Арестович назвал два главных условия на переговорах с Россией

Алексей Арестович / Скриншот Facebook-трансляция Офиса президента

Принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что государство должно быть признано в международных границах страны по состоянию на 1991 год. Киев не проигрывает на переговорах с Москвой. Все, о чем должны договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до ситуации с войной. Об этом заявил советник руководителя ОП Алексей Арестович.

"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе - все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа", - подчеркнул чиновник в ходе своего брифинга.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины после 20 марта могут пойти в контрнаступление. Целью операции будет являться полный разгром российской военной группировки и освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс.

По мнению Жданова, Киеву нужно полностью освободить свои территории. Если этого не случится, война не будет окончена, а победа над российским оккупантом станет отложенной.