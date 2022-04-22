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"Шоу Путина и Шойгу": в Госдепе жестко разнесли российские фейки по поводу захвата Мариуполя

22 апреля 2022, 10:33

По словам дипломатов, основной целью таких заявлений Шойгу было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил

Владимир Путин и Сергей Шойгу / коллаж фото Reuters

В Государственном департаменте США назвали дезинформацией российские заявления об окончательном захвате Мариуполя. Такое сообщение было опубликовано на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Комментируя бравурные заявления министра обороны оккупантов Сергея Шойгу, которые он сделал диктатору Владимиру Путину, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил ‒ Россия сосредоточила свои усилия на нападении как на мирных жителей Мариуполя, так и на его защитников из полка "Азов".

По словам дипломата, основной целью таких заявлений Шойгу было отвлечение внимания от недостаточной эффективности российских вооруженных сил и ее неспособности достичь своих первоначальных целей в Украине.

"Мы понимаем, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ, то, что мы видели в последние часы, является еще большей дезинформацией из их заезженной методички", — сказал Прайс.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мангуш, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей. Об этом на своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В районе объездной дороги кафиры обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждый и грузовиками свозят тела погибших, фактически просто сбрасывая их насыпью. Это вновь подтверждает нашу предварительную информацию о накоплении тел погибших в другом месте, в районе промзоны в Мариуполе. Это прямое доказательство военных преступлений и попытки их скрыть", ‒ пишет он.

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Автор: Егор Бунин
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Владимир Путин Госдепартамент США Сергей Шойгу
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