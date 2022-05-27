Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

Байден обвинил Путина в попытке уничтожить украинскую идентичность / Reuters

Российский президент Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность, сообщил резидент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает The Washington Post.

Осуждая российские удары по украинским школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре, американский лидер отметил, что Путин "пытается уничтожить культуру и идентичность украинского народа".

Кроме того, Байден высоко оценил силу глобального сотрудничества для противодействия российской агрессии, а также отметил, что Путин своими действиями повлек за собой расширение НАТО, мотивировав Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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