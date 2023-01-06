"Процесс пошел": Арестович назвал регион, куда РФ бросит все свои силы для наступления

Российские оккупанты накапливают свои силы. Только возле Бахмута сосредоточено 200 тысяч оккупантов.

РФ готовится к новым наступлениям на Украину / коллаж фото Минобороны РФ, УНИАН

Оккупанты уже активно начали готовиться к новым наступлениям на Украину. Россия накапливает свои силы. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает УНИАН.

Он уверяет, что эти силы уже начали отправлять на фронт.

"Российские мобилизованы, как раз те, которым повезло, которых сразу не закинули на фронт, которые там 2-3 месяца готовились, они пополнили кадровые части. Сейчас эти части аккуратненько, по роте, по батальону, начинают заводить на фронт. Это не десятки тысяч, это пока десяток тысяч. Но процесс пошел, они будут накапливаться, уже накапливаются", - сказал Арестович.

Арестович отметил, что только возле Бахмута РФ держит 200 тысяч оккупантов, однако действительно подготовленных бойцов среди них мало. Командиры армии РФ решили не наступать в Запорожской или Харьковской областях. Все силы они планируют бросить на Донбасс.

Сейчас Украине и миру необходимо сделать так, чтобы эти попытки наступления были последними для России.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода.

5 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы Бахмута. По его словам, более 60% города разрушено в ходе боев.

Ранее главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

В Институте изучения войны считают, что "повар" Путина фактически признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут.

Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты, которые пытаются штурмовать под Бахмутом в Донецкой области, несут огромные потери. Их штурмовые группы теряют 80% своего состава.

Другие новости: