Было около 1000 оккупантов: ВСУ мощно разбомбили базу РФ в Херсонской области

В Сети сообщают о минимум 20-ти "двухсотых" российских офицеров.

ВСУ разбомбили базу оккупантов в Херсонской области / Коллаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные разбомбили базу оккупантов в населенном пункте Гавриловка Вторая в Херсонской области. Там находилось около 1000 человек личного состава врага. Об этом сообщают в Сети.

Источник утверждает, что РФ 1 января переместила в общежитие завода "Таврида" 404 мотострелковый полк. На территории вокруг своей "базы" они разместили "Грады". Сообщается, что весь этот состав вместе с техникой должен был ехать на линию фронта.

"Сегодня некоторые могли проснуться в Каланчацком районе в 5 утра от сильных взрывов ... С 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы", - говорится в сообщении.

В Сети сообщают о минимум 100 раненных. Среди погибших оказалось минимум 20 офицеров, остальные считаются без вести пропавшими.

"Само здание серьезно пострадало. Видно, что нет ни крыши, ни стен (в некоторых местах). С самого населенного пункта они вышли, оставили только тех, которые прикрывают саму оцепленную территорию, так как скорее всего завтра снова будут разгребать завалы, либо сегодня ночью", - пишет источник.

Он также утверждает, что в том квадрате, где была "бавовна", стоит российское ПВО. Кремль не хочет распространения этой информации, как это произошло с "прилетом" в Макеевке.

"Бавовна" в Макеевке

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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