"Не надо воспринимать всерьез": Кулеба жестко раскритиковал "путинское перемирие"

Глава МИД Украины заявил, что это будет "одностороннее прекращение огня".

Кулеба заявил, что перемирия с РФ не будет / Коллаж фото Reuters, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заговорил якобы о "прекращение огня" на Рождество. Однако не стоит воспринимать эти слова серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он акцентировал внимание на том, что в этом "одностороннем прекращении огня" нет смысла, так как РФ полностью игнорирует четкую формулу мира. Тем самым Кремль показывает нежелание действительно договариваться о мире.

"Президент Украины Владимир Зеленский предложил четкую формулу мира из десяти шагов. Россия игнорирует ее и вместо этого обстреливает Херсон в канун Рождества, а на Новый год наносит массированные ракетные и беспилотные удары. Их нынешнее "одностороннее прекращение огня" не может и не должно восприниматься всерьез", - написал Кулеба.

"Рождественское перемирие"

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

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