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Байден странно отреагировал на заявление Путина о "прекращении огня"

5 января 2023, 21:55
По словам президента США, таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.
Путин, Байден
Путин, Байден / ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент США Джо Байден очень сухо отреагировал на заявление президента России о "прекращении огня" на Рождество.

Как сообщает CNN, Байден скептически относится к решению России ввести "рождественское перемирие".

Таким образом диктатор Владимир Путин может пытаться найти кислород.

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород", - подчеркнул президент США.

Что известно о рождественском "перемирии"

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта.

Как сообщают в Кремле, действовать якобы "прекращение огня" должно с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Патриарх Кирилл также призвал к "рождественскому перемирию". На это уже отреагировали в Офисе президента.

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