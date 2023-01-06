"Шаг к миру": президент Венгрии похвалила Путина и опозорилась перед всем миром

Президент Венгрии считает, что "путинское перемирие" является "шагом на пути к миру".

Президент Венгрии похвалила Путина за перемирие / Коллаж фото Википедия, сайт Кремля

Венгрия продолжает плясать под дудку российского диктатор Владимира Путина и хвалить за то, что он творить в Украине. Президент Венгрии Каталин Новак в восторге от "путинского перемирия". Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она верит в то, что Путин якобы "сделал шаг на пути к миру".

"Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру", - написала Новак.

Это заявление главы Венгрии озадачило даже главу Евросовета Шарль Мишеля. Он написал, что такой "перемирие" не имеет ничего общего с настоящим восстановлением мира.

"Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Вывод российских войск - единственный способ восстановления мира и безопасности", - написал Шарль Мишель.

"Путинское перемирие"

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

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