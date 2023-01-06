'Примитивный обман': у Зеленского жестко ответили на предложение РФ о 'перемирии'

Сущность русского "перемирия" - убивать в спину, имитируя тишину, заявил Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал предложение Кремля о "перемирии" / УНИАН, Офис президента Украины

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали провокационное заявление кремлевской верхушки о так называемом "рождественском прекращении огня", которое на самом деле вылилось в новые обстрелы РФ мирных городов Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter сегодняшние российские атаки по Украине.

При этом он подчеркнул, что сущность русского "перемирия" - убивать в спину, имитируя тишину, заявил он.

"6 января. По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это сущность русского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Так что "никогда"... Никогда не воспринимайте слова России всерьез. Это всегда примитивный циничный обман", — написал Подоляк.

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

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