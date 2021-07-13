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Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт

13 июля 2021, 15:21

Солить арбузы на зиму в банках можно с разными специями. Засолка получается терпкой и хрустящей.

Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Арбузы в банках на зиму рецепт
Хрустящие арбузы на зиму / скриншот

Сезон арбузов только начинается. Арбузы прекрасно спасают в жару и утоляют жажду. Период плодоношения этой ягоды непродолжительный, поэтому их можно заготовить на зиму в банках. При этом консервированный продукт получается таким же сладким и вкусным, как и свежий.

Если вы никогда не пробовали консервировать арбуз на зиму, то обязательно сделайте это сейчас.

Для хранения арбузов лучше всего подходят стеклянные банки, которые предварительно стерилизуем, любым удобным способом.

Арбузы в банках на зиму - рецепт

Вам понадобиться:

  • Арбузы - 2 кг
  • Перец горошком - 6 шт.
  • Соль - 15 гр
  • Сахар - 30 гр
  • Уксус - 90 мл

Арбуз тщательно моем под проточной водой, затем нарезаем такими кусочками, которые легко пройдут сквозь горлышко банки.

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Чистую банку наполняем кусочками арбуза, заливаем кипятком до самого горлышка, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, отправляем на огонь, повторно доводим до кипения.

Насыпаем в банку соль и сахар, наливаем уксус и добавляем черный перец горошком, заливаем кипящей водой и закатываем герметично.

Встряхиваем банку с арбузами, чтобы кристаллы сахара и соли быстрее растворились, переворачиваем вверх дном, укутываем в плед и оставляем на сутки.

Храним заготовку в погребе.

Вкусные маринованные арбузы в банках на зиму

Вам понадобиться:

  • арбузы — 2 кг;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 30 г;
  • соль — 30 г;
  • мед — две столовые ложки;
  • 9%-ный уксусный раствор — 60 мл;
  • листья смородины — две штуки;
  • зонтик укропа.

Нарежьте арбуз на зиму ломтиками. Уложите в стерильную тару вместе с листиками и зонтиком.

Вскипятите воду, влейте внутрь.

Выдержите восемь минут, слейте. Прокипятите, залейте снова на пять минут.

Слейте и поставьте на огонь.

Подсолите, доведите до кипения, снимите с плиты.

Добавьте в горячий рассол уксусный раствор и мед.

Залейте маринадом арбузы на зиму и закатайте банки.

Вкусные хрустящие маринованные арбузы в банках на зиму - видеорецепт

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