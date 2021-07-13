Хрустящие арбузы на зиму: невероятно простой пошаговый рецепт

Солить арбузы на зиму в банках можно с разными специями. Засолка получается терпкой и хрустящей.
Сезон арбузов только начинается. Арбузы прекрасно спасают в жару и утоляют жажду. Период плодоношения этой ягоды непродолжительный, поэтому их можно заготовить на зиму в банках. При этом консервированный продукт получается таким же сладким и вкусным, как и свежий.
Если вы никогда не пробовали консервировать арбуз на зиму, то обязательно сделайте это сейчас.
Для хранения арбузов лучше всего подходят стеклянные банки, которые предварительно стерилизуем, любым удобным способом.
Арбузы в банках на зиму - рецепт
Вам понадобиться:
- Арбузы - 2 кг
- Перец горошком - 6 шт.
- Соль - 15 гр
- Сахар - 30 гр
- Уксус - 90 мл
Арбуз тщательно моем под проточной водой, затем нарезаем такими кусочками, которые легко пройдут сквозь горлышко банки.
Чистую банку наполняем кусочками арбуза, заливаем кипятком до самого горлышка, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, отправляем на огонь, повторно доводим до кипения.
Насыпаем в банку соль и сахар, наливаем уксус и добавляем черный перец горошком, заливаем кипящей водой и закатываем герметично.
Встряхиваем банку с арбузами, чтобы кристаллы сахара и соли быстрее растворились, переворачиваем вверх дном, укутываем в плед и оставляем на сутки.
Храним заготовку в погребе.
Вкусные маринованные арбузы в банках на зиму
Вам понадобиться:
- арбузы — 2 кг;
- вода — 1 л;
- сахар — 30 г;
- соль — 30 г;
- мед — две столовые ложки;
- 9%-ный уксусный раствор — 60 мл;
- листья смородины — две штуки;
- зонтик укропа.
Нарежьте арбуз на зиму ломтиками. Уложите в стерильную тару вместе с листиками и зонтиком.
Вскипятите воду, влейте внутрь.
Выдержите восемь минут, слейте. Прокипятите, залейте снова на пять минут.
Слейте и поставьте на огонь.
Подсолите, доведите до кипения, снимите с плиты.
Добавьте в горячий рассол уксусный раствор и мед.
Залейте маринадом арбузы на зиму и закатайте банки.