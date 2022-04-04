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"Ответ появится в ближайшие дни или часы": Зеленский рассказал о спасении Мариуполя от оккупантов

4 апреля 2022, 17:03

Президент высказался о затягивании Россией встречи в переговорах с Украиной.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в вопросе спасения Мариуполя ответ появится в ближайшие дни или часы. Посредническую роль может сыграть Турция.

По его словам, в Мариуполе на сегодня одна из самых сложных ситуаций.

"Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого", - отметил Зеленский, передает Украинская правда.

Зеленский о переговорах с Россией

Президент высказался о затягивании Россией встречи в переговорах с Украиной.

Он заявил, что чем дольше российская стороны это будет делать, тем хуже будет и для нее самой, и для войны.

"Чем дольше Россия будет затягивать процесс встречи, тем хуже будет и для них, и для войны. Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили. Если им есть чем думать, то пусть думают быстрее", - сказал Зеленский.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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