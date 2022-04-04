"Это геноцид против Украины": Зеленский приехал в Бучу

Владимир Зеленский / ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств россиянами украинских мирных жителей.

Как сообщает ВВС, президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.

Президент заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

У Буче в Владимира Зеленского спросили, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал Зеленский.

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