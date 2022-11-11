Зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии - министр обороны

Министр обороны Алексей Резников практически убежден, что зимой 2022/2024 интенсивность боевых действий на фронтах уменьшится.
Бойцы ВСУ и командование украинских войск намереваются по-максимуму использовать возможную зимнюю паузу в боях с русскими оккупантами ‒ для подготовки и усиления личного состава. Об этом заявил руководитель Министерства обороны Украины Алексей Резников, сообщает агентство Reuters.
Чиновник полагает, что в зимний период бои наверняка всерьез замедлятся. И поэтому ВСУ должны максимально воспользоваться этой возможной паузой.
"Мы используем это зимнее время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим", — заявил министр.
Кроме того, добавил Резников, сейчас в Великобритании проходят жесткую боевую подготовку тысячи бойцов, которые пополнят состав ВСУ за время паузы в военных действиях.
Напомним, ранее, в июле, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Владимиру Зеленскому с предложением обучить украинских военных на территории Британии.
Тогда же советник Офиса президента Алексей Арестович заявлялл, что это замечательная возможность, ведь подготовка британской пехоты является одной из самых лучших в мире. Российские крылатые ракеты, которые бьют по учебным центрам, значительно усложняют и затягивает подготовку украинских бойцов, что оттягивает и само контрнаступление.
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