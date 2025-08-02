"Проблема имела место": в ВМС оценили повреждения базы атомных субмарин РФ

Плетенчук объяснил, будет ли затруднено выполнение боевых задач для россиян на базе "Рыбачий".

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В Украине подтвердили повреждения на российской базе с подводными лодками / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Что сообщил Плетенчук:

Инфраструктура базы РФ повреждена

На качество выполнения боевых задач РФ землетрясение вряд ли повлияло на качество выполнения боевых задач РФ

Цунами, которое повредило базу, показало уязвимость инфраструктуры

Во время мощного землетрясения на Камчатке получил повреждения причальный фронт одной из главных военно-морских баз страны-агрессора России. Это подтвердил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В эфире телемарафона он заявил, что речь идет о повреждении инфраструктуры базы, в частности причальной зоны, которую россияне используют для обслуживания атомных подводных лодок.

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В то же время представитель ВМС оценивает ситуацию не как критическую для флота РФ, потому что эти повреждения не блокируют способность выполнять боевые задачи. Хотя сам факт технического сбоя свидетельствует о том, что инфраструктура РФ достаточно уязвима.

"Это вопрос чисто технический. Во-первых, причалить можно необязательно там, где ты должен базироваться, это некритично на самом деле", - добавил Плетенчук.

Теперь обслуживание субмарин, в частности загрузка ракет, будет затруднено, но выполнение задач вряд ли изменится.

"Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается", - подытожил он.

База "Рыбачий" получила повреждения в результате цунами

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате землетрясения на Камчатском полуострове, часть одного из пирсов базы с большинством атомных лодок России отклонилась.

Ученые предварительно расценили это как то, что пирс оторвался от причала. Также они сообщили, что сами подводные лодки вряд ли пострадали, так как не были пришвартованы неподалеку.

Землетрясение на Камчатке - последние новости

Напомним, Главред писал, что 30 июля на Камчатском полуострове произошло землетрясение магнитудой более 8 баллов. После землетрясения в Елизовском районе зафиксировали волну цунами высотой 3-4 метра. Некоторые населенные пункты затоплены.

Впоследствии стало известно, что эпицентр землетрясения находился недалеко от важного объекта РФ, а именно базы военно-морского флота РФ "Рыбачий", на которой базируются подводные лодки.

После Камчатского полуострова мощное землетрясение изменило свой курс в сторону соседней страны - Японии, где сразу объявили предупреждение о цунами высотой до трёх метров.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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