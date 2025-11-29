Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

Это натуральное удобрение подходит для большинства огородных культур.

https://glavred.info/sad-ogorod/ovsyanaya-podkormka-10712252.html Ссылка скопирована

Опытные хозяйки посыпают огород крупой / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как сделать овсяную подкормку

Чем полезно такое удобрение

Если вы хотите получить щедрый урожай без химии, обратите внимание на натуральную подкормку, которую легко приготовить дома. Овсяные хлопья — доступное и эффективное удобрение для огорода, которое особенно полезно в сентябре.

Опытные огородники уверяют: такая подкормка не только повышает урожайность, но и улучшает структуру почвы.

видео дня

Как сделать удобрение из овсяных хлопьев

Приготовление занимает минимум времени:

Измельчите овсяные хлопья до состояния крошки — подойдет блендер или ступка.

Равномерно рассыпьте овсяный порошок по участку — примерно горсть на 1 кв. метр .

. Аккуратно пройдитесь граблями, чтобы смесь проникла глубже в грунт.

Это натуральное удобрение подходит для большинства огородных культур и отлично работает как осенняя подкормка, пишет портал На пенсии.

Почему овсяные хлопья — полезное удобрение

Овсяная подкормка:

привлекает дождевых червей — естественных "перекопщиков" земли;

делает почву рыхлой и насыщенной воздухом;

улучшает газообмен в грунте;

повышает плодородие за счет естественного гумуса, который создают черви.

Благодаря этому растения получают больше питательных веществ, а урожай становится заметно богаче.

Какие культуры особенно любят овсяную подкормку

Овсяные хлопья как удобрение особенно полезны для:

огурцов и кабачков, томатов, капусты, клубники, цветов (особенно многолетних).

Вам может быть интересно:

Об источнике: На пенсии Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред