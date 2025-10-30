Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистков

Вы узнаете:
- Почему такое удобрение очень полезное
- Как его сделать
Многие огородники даже не догадываются, что обычные картофельные очистки — это ценное сырьё для получения натурального удобрения. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно легко приготовить эффективную подкормку из картофельной шелухи, которая улучшает структуру почвы и насыщает её полезными веществами.
Почему картофельная шелуха — отличное удобрение
Картофельные очистки для удобрения содержат важные элементы:
- калий — укрепляет корневую систему и повышает урожайность;
- фосфор — способствует развитию бутонов и плодов;
- магний — улучшает фотосинтез и рост побегов;
- крахмал — служит источником энергии для почвенных микроорганизмов.
Такое органическое удобрение из картофельных очистков полностью безопасно, помогает растениям быстрее расти и восстанавливаться после пересадки, пишет портал На пенсии.
Как обеззаразить картофельные очистки перед использованием
Перед применением шелуху нужно обеззаразить, чтобы в почву не попали грибки и бактерии. Самый простой способ — замораживание. Очистки помещают в морозильную камеру минимум на сутки. После этого их можно хранить и постепенно накапливать до нужного объёма.
Осенью подготовленную шелуху закапывают возле плодовых деревьев и кустарников на глубину 12–15 см, отступая от ствола на 40–50 см. Весной процедуру можно повторить — это обеспечит растения питанием на весь сезон.
Как сделать универсальное удобрение из картофельной шелухи
Чтобы получить универсальное удобрение из картофельных очистков, шелуху нужно высушить:
Разложите очистки тонким слоем на противне.
Просушите в духовке при температуре около 150 °C до полного высыхания.
Измельчите в кофемолке или блендере до порошкообразного состояния.
Полученный порошок из картофельной шелухи удобно хранить в герметичной ёмкости и добавлять в лунки при посадке овощей. Он улучшает рост растений, способствует развитию крепких корней и предотвращает истощение почвы.
Важно! Сухая картофельная шелуха отлично подходит для компоста, но не добавляйте картофельную ботву — она может содержать споры фитофторы.
Используйте удобрение умеренно: достаточно 1–2 столовых ложек порошка на одно растение. Применяйте только здоровые, чистые очистки без признаков гнили.
Смотрите видео о том, как сделать удобрение из картофельных очистков:
Вам может быть интересно:
- Хитрость, о которой не пишут в кулинарных блогах: как правильно хранить фасоль
- Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай
- Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средства
Об источнике: На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред