Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистков

Сергей Кущ
30 октября 2025, 23:42
Такое органическое удобрение из картофельных очистков полностью безопасно.
Как сделать удобрение из картофельных очистков
Как сделать удобрение из картофельных очистков

Вы узнаете:

  • Почему такое удобрение очень полезное
  • Как его сделать

Многие огородники даже не догадываются, что обычные картофельные очистки — это ценное сырьё для получения натурального удобрения. Вместо того чтобы выбрасывать их, можно легко приготовить эффективную подкормку из картофельной шелухи, которая улучшает структуру почвы и насыщает её полезными веществами.

Почему картофельная шелуха — отличное удобрение

Картофельные очистки для удобрения содержат важные элементы:

  • калий — укрепляет корневую систему и повышает урожайность;
  • фосфор — способствует развитию бутонов и плодов;
  • магний — улучшает фотосинтез и рост побегов;
  • крахмал — служит источником энергии для почвенных микроорганизмов.

Такое органическое удобрение из картофельных очистков полностью безопасно, помогает растениям быстрее расти и восстанавливаться после пересадки.

Как обеззаразить картофельные очистки перед использованием

Перед применением шелуху нужно обеззаразить, чтобы в почву не попали грибки и бактерии. Самый простой способ — замораживание. Очистки помещают в морозильную камеру минимум на сутки. После этого их можно хранить и постепенно накапливать до нужного объёма.

Осенью подготовленную шелуху закапывают возле плодовых деревьев и кустарников на глубину 12–15 см, отступая от ствола на 40–50 см. Весной процедуру можно повторить — это обеспечит растения питанием на весь сезон.

Как сделать универсальное удобрение из картофельной шелухи

Чтобы получить универсальное удобрение из картофельных очистков, шелуху нужно высушить:

Разложите очистки тонким слоем на противне.

Просушите в духовке при температуре около 150 °C до полного высыхания.

Измельчите в кофемолке или блендере до порошкообразного состояния.

Полученный порошок из картофельной шелухи удобно хранить в герметичной ёмкости и добавлять в лунки при посадке овощей. Он улучшает рост растений, способствует развитию крепких корней и предотвращает истощение почвы.

Важно! Сухая картофельная шелуха отлично подходит для компоста, но не добавляйте картофельную ботву — она может содержать споры фитофторы.

Используйте удобрение умеренно: достаточно 1–2 столовых ложек порошка на одно растение. Применяйте только здоровые, чистые очистки без признаков гнили.

Смотрите видео о том, как сделать удобрение из картофельных очистков:

Об источнике: На пенсии

Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

