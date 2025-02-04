Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

Картофельные очистки – это не отходы, а ценный ресурс.

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Зачем хозяйки сушат картофельные очистки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Чем полезна картофельная кожура

Что можно сделать с картофельными очистками

Обычно картофельные очистки сразу отправляются в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки знают, что их можно использовать с пользой. Если разложить кожуру на батарее, она высохнет и превратится в ценное сырье для создания удобрений.

Для чего можно использовать картофельные очистки?

Высушенные картофельные очистки богаты минералами, такими как калий, фосфор, магний и кальций, а также витаминами С, Е, А и группы В, пишет АгроМаркет. Эти питательные вещества делают кожуру отличным натуральным удобрением для растений.

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Что можно сделать с картофельными очистками?

После высушивания очистки можно измельчить и использовать для приготовления настоя, который укрепит комнатные и садовые растения. Достаточно залить их кипятком, настоять и использовать полученный раствор для полива. Также очистки можно добавлять в компост, чтобы обогатить его полезными веществами.

Чем полезна картофельная кожура?

Картофельная кожура не только удобряет растения, но и способствует улучшению почвы. Она помогает сохранять влажность, улучшает структуру грунта и ускоряет разложение органики в компосте. Использование таких удобрений снижает потребность в химических подкормках.

Какие растения удобряют картофельными очистками?

Картофельные очистки подходят для подкормки многих растений, особенно тех, которые любят калий и фосфор. Их можно использовать для удобрения томатов, огурцов, капусты, перца и кабачков. Также этот натуральный компонент полезен для комнатных цветов, таких как фиалки и герань.

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Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

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