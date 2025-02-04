Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

Сергей Кущ
4 февраля 2025, 12:55
287
Картофельные очистки – это не отходы, а ценный ресурс.
Зачем хозяйки сушат картофельные очистки
Зачем хозяйки сушат картофельные очистки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вам может быть интересно:

  • Чем полезна картофельная кожура
  • Что можно сделать с картофельными очистками

Обычно картофельные очистки сразу отправляются в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки знают, что их можно использовать с пользой. Если разложить кожуру на батарее, она высохнет и превратится в ценное сырье для создания удобрений.

Для чего можно использовать картофельные очистки?

Высушенные картофельные очистки богаты минералами, такими как калий, фосфор, магний и кальций, а также витаминами С, Е, А и группы В, пишет АгроМаркет. Эти питательные вещества делают кожуру отличным натуральным удобрением для растений.

видео дня

Что можно сделать с картофельными очистками?

После высушивания очистки можно измельчить и использовать для приготовления настоя, который укрепит комнатные и садовые растения. Достаточно залить их кипятком, настоять и использовать полученный раствор для полива. Также очистки можно добавлять в компост, чтобы обогатить его полезными веществами.

Чем полезна картофельная кожура?

Картофельная кожура не только удобряет растения, но и способствует улучшению почвы. Она помогает сохранять влажность, улучшает структуру грунта и ускоряет разложение органики в компосте. Использование таких удобрений снижает потребность в химических подкормках.

Какие растения удобряют картофельными очистками?

Картофельные очистки подходят для подкормки многих растений, особенно тех, которые любят калий и фосфор. Их можно использовать для удобрения томатов, огурцов, капусты, перца и кабачков. Также этот натуральный компонент полезен для комнатных цветов, таких как фиалки и герань.

Вам может быть интересно:

Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель удобрения интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

13:52Украина
Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

13:44Украина
Армия РФ ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

Армия РФ ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

12:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Наталья Могилевская впервые заговорила про родителей ее приемных детей

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

Будет скользко и пойдет снег: где ударит 13-градусный мороз

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

"Это было пунктом плана": в ОП удивили заявлением о передаче Трампу редкоземельных металлов

Последние новости

14:07

Дочери Веры Брежневой показали фото звездной мамы без ретуши

13:52

Встреча Зеленского с Трампом: посол Украины раскрыла детали подготовки

13:44

Зеленский отреагировал на удар по Изюму и показал видео последствий атаки РФ

13:43

В отчаянии: молодуха Петросяна пытается унизить хейтеров

13:42

Почему зимой нужно парковать авто передом на восток: хитрый лайфхак

Пожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронамиПожары, разрушенные дома и учебные заведения: ночью РФ атаковала Украину дронами
13:26

Украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые управляемые авиабомбы

12:56

"Покупка помощи": у Путина оценили идею Трампа насчет ресурсов Украины для США

12:55

Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

12:54

"Дальше - отдельно": холостяк Терен расстался со своей девушкой

Реклама
12:39

"Реально гасила": фехтовальщица Ольга Харлан рассказала про проблемы с алкоголем

12:32

"-3...-7 градусов": Диденко назвала дату усиления морозов в Украине

12:31

Унижал военных: в Полтаве приговорили к 6 годам тюрьмы фитнес-тренера

12:15

Армия РФ ударила баллистикой по центру Изюма: 4 жертвы, десятки раненых

12:01

Доллар немного подешевел: эксперт сказал, стоит ли покупать валюту

12:01

Украинка вошла в сотню лучших диджеев мира: послушать трекВидео

11:58

Линию фронте отодвигают к границе: в НГУ рассказали о продвижении на Харьковщине

11:41

Новый формат управления для ВСУ: аналитики раскрыли, как это повлияет на эффективность

11:35

Как выглядит секретный сын солистки А-студио: первые фото

11:13

РФ готовит новое наступление: ветеран спрогнозировал, когда враг пойдет в атаку

10:57

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Крысам - неприятности, Быкам - переедание

Реклама
10:55

В Сухопутные войска переводят около 50 тыс. военных: СМИ узнали, зачем это нужно

10:50

Иран готовится к быстрому созданию ядерной бомбы: в NYT раскрыли панику США

10:47

При Трампе стоимость поставок оружия США Украине резко возросла – Reuters

10:28

Участник Нацотбора "Евровидение-2025" пошел защищать Украину

10:07

Солдаты КНДР исчезли с фронта на Курщине: в Южной Корее объяснили причину

09:50

ВСУ выбили россиян из-под Купянска: командование армии РФ прибегает к новой тактике

09:46

Тотальный лакшери: дроны в Дубае выстроились в лицо Санты Димопулос

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

08:54

В Украину идет снег и мороз: прогноз погоды на неделю 4-7 февраля

08:50

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии: где не будет света

08:17

Природные ресурсы Украины в обмен на помощь: Шольц считает идею Трампа эгоистичной

08:17

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Какой цвет кошелька притягивает деньги в 2025 году

08:10

Куда на самом деле делись 100 миллиардов от СШАмнение

07:57

Кейт Миддлтон снова заговорила о болезни в социальных сетях

07:46

Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктах — DeepState

07:40

Седокова рассказала полиции, какое жуткое фото прислал Янис Тимма перед смертью

07:05

Армия РФ снизила темпы продвижения, но все равно несет огромные потери - ISW

06:10

Пазл плана Путина сложилсямнение

06:00

"За пределами болезни": новое фото Кейт Миддлтон поразило поклонников

Реклама
05:45

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти змею

05:34

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - путешествия, Девам - много счастливых моментов

05:00

Какой сегодня праздник 4 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:35

Почему нельзя говорить "падати вниз": какой ошибки нужно избегать "как огня"Видео

04:07

Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

03:31

Когда гости на пороге: рецепт вкусных бутербродов за несколько минут

03:04

"Вывозят, выдавливают, убивают": РФ "столбит" захваченные земли Украины – Жданов

02:40

Головоломка с рыжей лисой: нужно найти три отличия за 11 секунд

02:00

Слава Демин впервые назвал виновного в разводе с женой

01:50

Страны ОПЕК в ответ на призыв Трампа приняли решение по нефти – Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять