Запасают всю зиму: зачем хозяйки сушат картофельные очистки

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Обычно картофельные очистки сразу отправляются в мусорное ведро. Однако опытные хозяйки знают, что их можно использовать с пользой. Если разложить кожуру на батарее, она высохнет и превратится в ценное сырье для создания удобрений.
Для чего можно использовать картофельные очистки?
Высушенные картофельные очистки богаты минералами, такими как калий, фосфор, магний и кальций, а также витаминами С, Е, А и группы В, пишет АгроМаркет. Эти питательные вещества делают кожуру отличным натуральным удобрением для растений.
Что можно сделать с картофельными очистками?
После высушивания очистки можно измельчить и использовать для приготовления настоя, который укрепит комнатные и садовые растения. Достаточно залить их кипятком, настоять и использовать полученный раствор для полива. Также очистки можно добавлять в компост, чтобы обогатить его полезными веществами.
Чем полезна картофельная кожура?
Картофельная кожура не только удобряет растения, но и способствует улучшению почвы. Она помогает сохранять влажность, улучшает структуру грунта и ускоряет разложение органики в компосте. Использование таких удобрений снижает потребность в химических подкормках.
Какие растения удобряют картофельными очистками?
Картофельные очистки подходят для подкормки многих растений, особенно тех, которые любят калий и фосфор. Их можно использовать для удобрения томатов, огурцов, капусты, перца и кабачков. Также этот натуральный компонент полезен для комнатных цветов, таких как фиалки и герань.
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Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
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