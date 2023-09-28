Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

Что делать с картофельными очистками после очередной готовки обеда или ужина? Выбрасывать их в мусорку – не самая разумная идея, потому что картофельные очистки могут найти применение в домашних делах и садоводстве.
Давайте рассмотрим несколько способов использования этого полезного ресурса.
Подкармливание растений
Картофельные очистки богаты крахмалом, который является отличным источником углеводов для растений. Вы можете использовать их как удобрение.
Просто замочите очистки в воде на ночь, а затем используйте это водное решение для полива ваших комнатных растений или огородных культур. Это поможет им получить дополнительное питание.
Уход за кожей
Картофельные очистки содержат натуральные антиоксиданты и витамины, которые полезны для кожи.
Вы можете использовать свежие очистки как скраб для тела, помогая очистить кожу и придать ей здоровый блеск.
Пищевые добавки
Сушеные и измельченные картофельные очистки можно добавить в различные блюда в качестве приправы.
Они могут придать пикантный вкус супам, пюре, и даже выпечке.
Полировка металлических поверхностей
Сырые картофельные очистки можно использовать для полировки медных и латунных изделий. Просто натрите медную или латунную поверхность с помощью сырых очисток, а затем протрите их чистой сухой тканью.
Отбеливание белья
Кипятите картофельные очистки и используйте получившуюся воду для отбеливания белого белья.
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