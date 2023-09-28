Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

Картофельные очистки – это не просто отходы, а полезный ресурс.

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Как использовать картофельные очистки с пользой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что делать с картофельными очистками после очередной готовки обеда или ужина? Выбрасывать их в мусорку – не самая разумная идея, потому что картофельные очистки могут найти применение в домашних делах и садоводстве.

Давайте рассмотрим несколько способов использования этого полезного ресурса.

Подкармливание растений

Картофельные очистки богаты крахмалом, который является отличным источником углеводов для растений. Вы можете использовать их как удобрение.

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Просто замочите очистки в воде на ночь, а затем используйте это водное решение для полива ваших комнатных растений или огородных культур. Это поможет им получить дополнительное питание.

Уход за кожей

Картофельные очистки содержат натуральные антиоксиданты и витамины, которые полезны для кожи.

Вы можете использовать свежие очистки как скраб для тела, помогая очистить кожу и придать ей здоровый блеск.

Пищевые добавки

Сушеные и измельченные картофельные очистки можно добавить в различные блюда в качестве приправы.

Они могут придать пикантный вкус супам, пюре, и даже выпечке.

Полировка металлических поверхностей

Сырые картофельные очистки можно использовать для полировки медных и латунных изделий. Просто натрите медную или латунную поверхность с помощью сырых очисток, а затем протрите их чистой сухой тканью.

Отбеливание белья

Кипятите картофельные очистки и используйте получившуюся воду для отбеливания белого белья.

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