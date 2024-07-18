Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способ

Если вы не знаете, как правильно стерилизовать банки в электрической духовке, можете попробовать простой совет на заметку всем домохозяйкам.

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Как правильно стерилизовать банки для консервации дешево и сердито / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что стерелизация банок перед закруткой – важный процесс. Чтобы заготовки не испортились и не вздулись, нужно соблюдать все рекомендации и правила. Нередко возникает вопрос, как стерилизовать стеклянные банки в электрической духовке. Мы расскажем о простом способе.

Автор YouTube-канала Recipes from Elena Dragan показала стерилизацию банок в духовке и пошагово описала весь процесс, который нужно знать хозяйкам.

Как правильно стерилизовать пустые банки в духовке

Хорошо промойте банки

Возьмите моющее средство и под теплой проточной водой промойте банки с губкой или тряпкой. После этого тщательно их вымойте с моющим средством.

Поставьте банку в духовку

На противень налейте 200 мл воды. Мокрые банки поставьте на решетку в холодную духовку дном вверх.

Можно положить туда и крышки, если есть место. Только крышки в обязательном порядке должны быть без резинками.

Между банками должно оставаться расстояние.

Включаем духовку и стерилизуем банки

Духовку нужно включить на 120-130 С или 250 F на 17 минут.

Даем банкам остыть, после чего достаем их из духовки

Спустя 17 минут выключите духовку и дайте банкам остыть. После этого их можно достать.

Кто придумал консервировать продукты? Изобретателем консервации продуктов считают французского кондитера Николя Аппера, идея которого пришлась на 1804 год. Первые консервы стали делать во времена наполеоновских войн. За свое изобретение Аппер получил награду от Наполеона, пишет Википедия.

Смотрите видео, как стерилизовать банки в духовке:

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