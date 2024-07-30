Женщина чувствует все слова на вкус: какое имя похоже на шоколадную конфету

Женщина также рассказала, что она сильнее чувствует вкус слов, когда их говорит сама, чем когда кто-то другой говорит их ей.

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Женщина чувствует слова на вкус / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, SWNS

30-летняя Сара Ганн рассказала о своем неврологическом состоянии, от которого она страдает, из-за чего она ассоциирует слова со вкусами. Известно, что она имеет синестезию - неврологическое состояние, из-за которого ее вкусовые рецепторы стимулируются, когда она видит или произносит определенные слова.

Странным образом ее она ассоциирует имя своего парня Джейкоба Клейтона с бумагой. Также Сара чувствует вкус шоколада, когда слышит слово "голубой", и вкус молока, смоченного в печенье, когда она произносит "бетон", передает издание Daily Star.

Среди других слов, которые побуждают ее вкусовые рецепторы к действию, есть также слово "учитель", которое напоминает ей конфеты Скитлз, а слово "думать" подходит ей, как шоколадное молоко.

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Мама двоих детей и учительница начальной школы из Форт-Смита, штат Арканзас, США Сара не связывает вкус с каждым отдельным словом, но чувствует много общих.

"Я всегда чувствовала вкус слов, но когда я рассказала об этом подруге в средней школе, она их не поняла", - рассказала Сара.

"Я физически не чувствую вкуса слов, но четко представляю вкус во рту. Мне не всегда нравятся слова. Например, слово "часы" для меня на вкус как молоко, а я не сторонник молока, поэтому это не приятно. Раньше я чувствовала себя чрезвычайно странно по этому поводу, когда была моложе, потому что ни у кого больше не было синестезии, но сейчас я считаю, что это очень весело. Это точно то, о чем можно поговорить с людьми - они всегда хотят знать, какое их имя на вкус", - отметила Сара.

Женщина также рассказала, что она сильнее чувствует вкус слов, когда их говорит сама, чем когда кто-то другой говорит их ей. Также она чувствует вкус слов, когда они написаны.

Ни ее собственное имя, ни имя ее детей - Сейлор и Скип не имеют вкус, но фамилия ее партнера "Клейтон" имеет.

"Слово "глина" имеет вкус глины, но когда это "Клейтон", оно имеет вкус бумаги. Мне также часто это нравится с именами. Мой любимый Брэндон - он на вкус как шоколадная конфета", - пояснила женщина.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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