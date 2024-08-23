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Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

Мария Николишин
23 августа 2024, 03:30
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Морозильная камера - полезная вещь для хранения продуктов в течение длительного времени, а также для сохранения их вкусовых качеств.
Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты
Какой должна быть температура в морозильной камере / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чтобы избежать размножения бактерий, а продукты хранились дольше - морозильную камеру нужно правильно настроить, пишет sante+.

Какой должна быть температура в морозильной камере

Для правильного замораживания продуктов идеальная температура в морозильной камере должна составлять -18°C.

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Кроме того, некоторые модели морозильных камер имеют функцию быстрой заморозки, которая предотвращает порчу продуктов из-за колебаний температуры. Вы можете использовать эту функцию в течение нескольких часов, при условии, что вы не забудете установить оптимальную температуру.

Как узнать, правильно ли установлена температура в морозильной камере

Самый простой способ убедиться, что в морозильной камере установлена правильная температура - проверить терморегулятор на приборе. Большинство современных морозильных камер имеют регуляторы температуры, которые позволяют устанавливать нужную температуру. Однако иногда они могут быть установлены неправильно.

Как проверить настройки термостата:

  • Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего прибора, чтобы найти настройки термостата.
  • Используйте надежный термометр, чтобы оценить внутреннюю температуру морозильной камеры. Помните, что температура для стандартного прибора составляет около -18°C.
  • Если температура, показанная термометром, не совпадает с температурой термостата, вам нужно будет её отрегулировать. Просто прочитайте инструкции в руководстве пользователя, чтобы установить правильные температурные настройки.
  • Дайте прибору адаптироваться к новой температуре в течение нескольких часов, а затем снова проверьте температуру с помощью термометра.

Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой

Морозильная камера никогда не бывает слишком холодной. Вы можете установить в ней еще более низкую температуру, чем -18°C.

"Большинство рекомендаций сосредоточены на температурном диапазоне, но на самом деле не существует слишком низкой температуры для морозильных камер", - объясняет исследователь микробиологии Джейсон Тетро.

Однако, стоит подчеркнуть, что очень холодная морозильная камера просто означает, что для размораживания льда понадобится больше времени.

"Если вы установите в морозильной камере температуру ниже -18°C, это, скорее всего, увеличит ваш счет за электроэнергию из-за дополнительного потребления электроэнергии", - объясняет эксперт по вопросам домохозяйства Даниэль Один.

Как поддерживать оптимальную температуру в морозильной камере

  1. Дайте продуктам остыть, прежде чем убирать их в морозилку. Остатки пищи, которые еще теплые, могут быстро нагреть ограниченное пространство в морозильной камере. Это может привести к быстрому размножению бактерий на продуктах. Чтобы защитить всё содержимое морозильной камеры, дайте продуктам немного остыть, прежде чем выкладывать их.
  2. Проверьте уплотнители дверцы. Уплотнители на дверце холодильника имеют важное значение для поддержания низкой температуры внутри и высокой снаружи. Если один из этих уплотнителей протекает, холодный воздух может выходить наружу. В результате охлаждение морозильной камеры может стать сложнее, а счет за электроэнергию может возрасти.
  3. Ограничьте количество раз, когда вы открываете дверцу морозильной камеры. Если вы открываете дверцу морозильной камеры несколько раз, то при каждом открытии теплый воздух попадает внутрь, а холодный выходит наружу. Это может негативно повлиять на работу морозильной камеры.
Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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