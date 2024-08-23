Какой должна быть температура в морозилке: нюанс, который сохранит продукты

Чтобы избежать размножения бактерий, а продукты хранились дольше - морозильную камеру нужно правильно настроить, пишет sante+.
Какой должна быть температура в морозильной камере
Для правильного замораживания продуктов идеальная температура в морозильной камере должна составлять -18°C.
Кроме того, некоторые модели морозильных камер имеют функцию быстрой заморозки, которая предотвращает порчу продуктов из-за колебаний температуры. Вы можете использовать эту функцию в течение нескольких часов, при условии, что вы не забудете установить оптимальную температуру.
Как узнать, правильно ли установлена температура в морозильной камере
Самый простой способ убедиться, что в морозильной камере установлена правильная температура - проверить терморегулятор на приборе. Большинство современных морозильных камер имеют регуляторы температуры, которые позволяют устанавливать нужную температуру. Однако иногда они могут быть установлены неправильно.
Как проверить настройки термостата:
- Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашего прибора, чтобы найти настройки термостата.
- Используйте надежный термометр, чтобы оценить внутреннюю температуру морозильной камеры. Помните, что температура для стандартного прибора составляет около -18°C.
- Если температура, показанная термометром, не совпадает с температурой термостата, вам нужно будет её отрегулировать. Просто прочитайте инструкции в руководстве пользователя, чтобы установить правильные температурные настройки.
- Дайте прибору адаптироваться к новой температуре в течение нескольких часов, а затем снова проверьте температуру с помощью термометра.
Может ли температура в морозильной камере быть слишком низкой
Морозильная камера никогда не бывает слишком холодной. Вы можете установить в ней еще более низкую температуру, чем -18°C.
"Большинство рекомендаций сосредоточены на температурном диапазоне, но на самом деле не существует слишком низкой температуры для морозильных камер", - объясняет исследователь микробиологии Джейсон Тетро.
Однако, стоит подчеркнуть, что очень холодная морозильная камера просто означает, что для размораживания льда понадобится больше времени.
"Если вы установите в морозильной камере температуру ниже -18°C, это, скорее всего, увеличит ваш счет за электроэнергию из-за дополнительного потребления электроэнергии", - объясняет эксперт по вопросам домохозяйства Даниэль Один.
Как поддерживать оптимальную температуру в морозильной камере
- Дайте продуктам остыть, прежде чем убирать их в морозилку. Остатки пищи, которые еще теплые, могут быстро нагреть ограниченное пространство в морозильной камере. Это может привести к быстрому размножению бактерий на продуктах. Чтобы защитить всё содержимое морозильной камеры, дайте продуктам немного остыть, прежде чем выкладывать их.
- Проверьте уплотнители дверцы. Уплотнители на дверце холодильника имеют важное значение для поддержания низкой температуры внутри и высокой снаружи. Если один из этих уплотнителей протекает, холодный воздух может выходить наружу. В результате охлаждение морозильной камеры может стать сложнее, а счет за электроэнергию может возрасти.
- Ограничьте количество раз, когда вы открываете дверцу морозильной камеры. Если вы открываете дверцу морозильной камеры несколько раз, то при каждом открытии теплый воздух попадает внутрь, а холодный выходит наружу. Это может негативно повлиять на работу морозильной камеры.
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