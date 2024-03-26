Как легко разморозить морозилку: с 2-мя хитростями сделать это намного проще

Мало кто знает, как легко разморозить морозилку. Для многих это изнурительная и длительная процедура.
Чтобы сделать этот процесс быстрым и безопасным, существует несколько проверенных методов, пишет французский портал Sante+.
Как быстро растопить лед в холодильнике - метод кастрюли с горячей водой
- Переместите продукты в термосумки с блоками холода.
- Расстелите тряпки и газеты возле морозильника.
- Выключите устройство.
- Снимите полки и оставьте их на мытье.
- Поставьте кастрюлю с кипятком в морозильник и закройте дверцу на 15 минут.
- Протрите внутренности морозильника тряпкой, смоченной в уксусе или соде.
- После полного высыхания включите морозильник и верните полки на место.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Как быстро избавиться от льда в морозилке?
- возьмите обычный фен.
- Держите его на расстоянии от морозильника, направляя тепло на замерзшие участки.
- Лед начнет отставать от стенок и тогда соберите отколовшиеся куски в контейнер или ведро.
Полезные советы:
Используйте скребки для удаления льда, избегая сильного удара.
Размораживайте морозильник не реже двух раз в год.
Нанесите тонкий слой растительного масла на стенки для предотвращения образования льда.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно управлять процессом размораживания, сохраняя продукты в безопасности и уменьшая потребление энергии вашим холодильником.
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