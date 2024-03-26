Как легко разморозить морозилку: с 2-мя хитростями сделать это намного проще

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно управлять процессом размораживания.

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Как легко разморозить морозилку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мало кто знает, как легко разморозить морозилку. Для многих это изнурительная и длительная процедура.

Чтобы сделать этот процесс быстрым и безопасным, существует несколько проверенных методов, пишет французский портал Sante+.

Как быстро растопить лед в холодильнике - метод кастрюли с горячей водой

Переместите продукты в термосумки с блоками холода.

Расстелите тряпки и газеты возле морозильника.

Выключите устройство.

Снимите полки и оставьте их на мытье.

Поставьте кастрюлю с кипятком в морозильник и закройте дверцу на 15 минут.

Протрите внутренности морозильника тряпкой, смоченной в уксусе или соде.

После полного высыхания включите морозильник и верните полки на место.

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Как быстро избавиться от льда в морозилке?

возьмите обычный фен.

Держите его на расстоянии от морозильника, направляя тепло на замерзшие участки.

Лед начнет отставать от стенок и тогда соберите отколовшиеся куски в контейнер или ведро.

Полезные советы:

Используйте скребки для удаления льда, избегая сильного удара. Размораживайте морозильник не реже двух раз в год. Нанесите тонкий слой растительного масла на стенки для предотвращения образования льда.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно управлять процессом размораживания, сохраняя продукты в безопасности и уменьшая потребление энергии вашим холодильником.

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