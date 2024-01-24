Сыр из кефира в морозилке: мужчина показал необычный рецепт настоящего лакомства

Многие люди не представляют свою жизнь без тостов с творожным сыром. В тот же момент кто-то просто очень любит такое лакомство, но не знает, что его можно сделать самостоятельно. Мужчина в ТикТок показал, для чего замораживают кефир.
Как сделать сыр из кефира замороженного
О том, что можно приготовить сыр из кефира в морозилке знают далеко не все, однако сделать это довольно просто.
Вам понадобится:
- литр кефира в пакете
- марля
- удобная емкость
Как приготовить нежный сыр
Для того, чтобы приготовить сыр, необходимо взять пачку кефира и заморозить её до твердого состояния. Сразу после этого можно ей вскрыть и замороженный кефир поместить в сито, покрытое марлей, а его, в свою очередь, разместить над глубокой емкостью.
При комнатной температуре кефир должен размораживаться без сторонних вмешательств. За сутки сыворотка отделится и на марле останется тот самый нежный сыр. Его нужно переложить в другую емкость, дабавить мелко нарезанный чеснок, травы (например, тимьян), соль - и перемешать. Вот и всё, нежный творожный сыр готов.
Смотрите видео о том, как сделать сыр из кефира:
@aromat_kazana
Я просто беру КЕФИР и через сутки получаю НЕЖНЕЙШИЙ СЫР♬ оригинальный звук - АРОМАТЫ КАЗАНА
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