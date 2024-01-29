Опытные хозяйки всегда хранят пару луковиц в морозилке: зачем они так делают

Нарезка лука – настоящий вызов для каждой хозяйки. Но существует волшебный способ не только избежать слёз, но сохранить аромат и вкус овоща.
Кстати, ранее мы писали: пролежит вдвое дольше: с чем нужно хранить лук. Существует простой способ продлить свежесть лука при помощи доступных продуктов.
Замороженный лук: простое решение слёзных проблем
Современные хозяйки сталкиваются с бесчисленными способами облегчения повседневной жизни, но когда речь идет о нарезке лука, многие все равно достают платки.
Наши бабушки были намного опытней нынешних хозяек. Кладя лук в морозилку или на лед, они не только продлевали его срок хранения, но и находили идеальное решение для проблемы слёз.
Через короткое время овощ замораживался, что предотвращало выделение эфирных масел. Результат? Легко и без слез можно было нарезать нужное количество лука.
Секрет заключается в том, что хранение лука в холоде предотвращает высвобождение эфирных масел. Это, в свою очередь, минимизирует раздражение глаз и дыхательных путей. Уже через четверть часа лук становится идеально подготовленным к нарезке, сохраняя свой вкус и структуру.
Вам может быть интересно:
- Даже тереть не нужно: как отмыть решетку на плите c минимальными усилиями
- Урожай собирают ведрами: зачем садоводы кладут кирпичи рядом с клубникой
- Можно не ломать ногти: как найти край скотча легко и быстро