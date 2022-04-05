Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минут

Как готовить круассаны / ua.depositphotos.com

Идеальный, вкусный и полезный завтрак можно приготовить всего за несколько минут. Предлагаем вам узнать простой рецепт воздушных круассанов, которые так любят во Франции и Италии.

Чтобы круассаны получились невероятно хрустящими и воздушными, нужно знать всего несколько секретов приготовления настоящей французской булочки.

Эти рецепты круассанов точно станут вашими любимыми, и можно взять вкусный перекус в дорогу.

Как готовить круассаны - рецепт

Вам понадобится:

Слоеное тесто - 1 упаковка

Яйцо - 1 штука

Кунжут или семена льна - по желанию

Слоеное тесто предварительно нужно разморозить, разрезать на три части полосками.

Аккуратно свернуть и придать форму круассана.

Разогреть духовку до 180-200 градусов.

Взбить яйцо и смазать верх круассана, можно посыпать кунжутом.

Выпекать круассаны 10 минут до золотистой корочки.

Как правильно и быстро испечь круассаны дома / ua.depositphotos.com

Вкусные круассаны на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

Круассаны - 2 штуки

Салатные листья

Помидоры

Греческий йогурт

Горчица зернистая - по желанию

Тунец

Разрезать круассан смазать немного зернистой горчицей.

Помыть и обсушить листья салата.

Порезать помидор и выложить на салат.

Размешать немного греческого йогурта с солью и полить помидор.

Положить тунец и закрыть круассан.

Круассаны с начинкой / ua.depositphotos.com

Круассан с беконом - рецепт

Вам понадобится:

Круассаны - 3 штуки

Бекон - 300 грамм

Лук

Яйцо отварное

Круассаны разрезать пополам.

Обжарить бекон с луком и положить начинку.

Отварить яйцо, остудить и порезать небольшими кусочками.

Добавить к бекону и по желанию кусочек огурца.

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