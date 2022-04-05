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Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минут

5 апреля 2022, 18:50

Идеальные круассаны, которые получатся у каждого.

круассан
Как готовить круассаны / ua.depositphotos.com

Идеальный, вкусный и полезный завтрак можно приготовить всего за несколько минут. Предлагаем вам узнать простой рецепт воздушных круассанов, которые так любят во Франции и Италии.

Чтобы круассаны получились невероятно хрустящими и воздушными, нужно знать всего несколько секретов приготовления настоящей французской булочки.

Эти рецепты круассанов точно станут вашими любимыми, и можно взять вкусный перекус в дорогу.

Как готовить круассаны - рецепт

Вам понадобится:

  • Слоеное тесто - 1 упаковка
  • Яйцо - 1 штука
  • Кунжут или семена льна - по желанию

Слоеное тесто предварительно нужно разморозить, разрезать на три части полосками.

Аккуратно свернуть и придать форму круассана.

Разогреть духовку до 180-200 градусов.

Взбить яйцо и смазать верх круассана, можно посыпать кунжутом.

Выпекать круассаны 10 минут до золотистой корочки.

выпечка
Как правильно и быстро испечь круассаны дома / ua.depositphotos.com

Вкусные круассаны на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Круассаны - 2 штуки
  • Салатные листья
  • Помидоры
  • Греческий йогурт
  • Горчица зернистая - по желанию
  • Тунец

Разрезать круассан смазать немного зернистой горчицей.

Помыть и обсушить листья салата.

Порезать помидор и выложить на салат.

Размешать немного греческого йогурта с солью и полить помидор.

Положить тунец и закрыть круассан.

круассаны
Круассаны с начинкой / ua.depositphotos.com

Круассан с беконом - рецепт

Вам понадобится:

  • Круассаны - 3 штуки
  • Бекон - 300 грамм
  • Лук
  • Яйцо отварное

Круассаны разрезать пополам.

Обжарить бекон с луком и положить начинку.

Отварить яйцо, остудить и порезать небольшими кусочками.

Добавить к бекону и по желанию кусочек огурца.

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