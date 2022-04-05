Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минут

Идеальные круассаны, которые получатся у каждого.
Идеальный, вкусный и полезный завтрак можно приготовить всего за несколько минут. Предлагаем вам узнать простой рецепт воздушных круассанов, которые так любят во Франции и Италии.
Чтобы круассаны получились невероятно хрустящими и воздушными, нужно знать всего несколько секретов приготовления настоящей французской булочки.
Эти рецепты круассанов точно станут вашими любимыми, и можно взять вкусный перекус в дорогу.
Как готовить круассаны - рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное тесто - 1 упаковка
- Яйцо - 1 штука
- Кунжут или семена льна - по желанию
Слоеное тесто предварительно нужно разморозить, разрезать на три части полосками.
Аккуратно свернуть и придать форму круассана.
Разогреть духовку до 180-200 градусов.
Взбить яйцо и смазать верх круассана, можно посыпать кунжутом.
Выпекать круассаны 10 минут до золотистой корочки.
Вкусные круассаны на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Круассаны - 2 штуки
- Салатные листья
- Помидоры
- Греческий йогурт
- Горчица зернистая - по желанию
- Тунец
Разрезать круассан смазать немного зернистой горчицей.
Помыть и обсушить листья салата.
Порезать помидор и выложить на салат.
Размешать немного греческого йогурта с солью и полить помидор.
Положить тунец и закрыть круассан.
Круассан с беконом - рецепт
Вам понадобится:
- Круассаны - 3 штуки
- Бекон - 300 грамм
- Лук
- Яйцо отварное
Круассаны разрезать пополам.
Обжарить бекон с луком и положить начинку.
Отварить яйцо, остудить и порезать небольшими кусочками.
Добавить к бекону и по желанию кусочек огурца.
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