Эксперт рассказал о предложении для Порошенко по транзиту газа

7 февраля 2019, 04:33

Аналитик утверждает, что президент отказался от гарантий по транзиту газа.

Эксперт сообщил, что Петру Порошенко предлагали гарантии по транзиту газа, но он категорически отказался
Петру Порошенко предлагали гарантии по транзиту газа, но он категорически отказался, сообщил эксперт / Главред

Весной 2018-го во время визита в Украину министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера Петру Порошенко предлагали гарантии транзита газа в год в объеме 30 млрд кубометров.

Украинский лидер категорически отказался от гарантий по транзиту газа, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич на чате в Главреде.

По его словам, объем транзита в 30 млрд — "это мало, но как бы так не получилось, что и 30 не будет".

"Есть информация, что, когда в прошлом году в мае в Украину… Альтмайер, Петру Алексеевичу предлагали некие гарантии на транзит в 30 млрд кубометров в год — он ответил категорическим отказом…", — заявил собеседник.

Напомним, контракты между Украиной и РФ по поставкам и транзиту российского газа через украинскую территорию истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита газа после 2019-го актуален и в связи со строительством газопровода Северный поток-2, который прокладывают в обход Украины.

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