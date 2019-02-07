Эксперт рассказал о предложении для Порошенко по транзиту газа

Петру Порошенко предлагали гарантии по транзиту газа, но он категорически отказался, сообщил эксперт / Главред

Весной 2018-го во время визита в Украину министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера Петру Порошенко предлагали гарантии транзита газа в год в объеме 30 млрд кубометров.

Украинский лидер категорически отказался от гарантий по транзиту газа, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич на чате в Главреде.

По его словам, объем транзита в 30 млрд — "это мало, но как бы так не получилось, что и 30 не будет".

"Есть информация, что, когда в прошлом году в мае в Украину… Альтмайер, Петру Алексеевичу предлагали некие гарантии на транзит в 30 млрд кубометров в год — он ответил категорическим отказом…", — заявил собеседник.

Напомним, контракты между Украиной и РФ по поставкам и транзиту российского газа через украинскую территорию истекают в конце 2019 года. Вопрос сохранения транзита газа после 2019-го актуален и в связи со строительством газопровода Северный поток-2, который прокладывают в обход Украины.