Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов – Нафтогаз

Продолжаются судебные разбирательства между Нафтогазом и Газпромом / ТСН

Лондонский суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов в рамках процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Нафтогазом российской стороной.

Как рассказали в Нафтогазе, суд наложил на Газпром дополнительные обязательства насчет не сокрытия и не вывода своих активов с юрисдикцией Англии и Нидерландов.

Кроме того, в качестве гарантии выполнения требований суда, Газпром обязали в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков.

"Если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц компании. В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса", – сообщает НАК.

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Напомним, 28 февраля 2018 года суд удовлетворил исковые заявления обеих сторон и обязал Газпром выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с Нафтогазом. После взаимозачета Газпром должен заплатить $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее 1 марта Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму.

Сейчас процессы по аресту активов Газпрома проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах, а среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.