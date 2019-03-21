Английский суд приостановил рассмотрение дела Нафтогаза и Газпрома

Эмблема Нафтогаз и Газпром / 112.ua

Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между россйиским и украинским газовыми монополистами Газпромом и Нафтогазом.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из российской компании, судебный процесс приостановлен до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

Сейчас в Свеа рассматривается апелляция Газпрома на решение Стокгольмского арбитражного суда по иску Нафтогаза.

Напомним, 28 февраля 2018 года суд удовлетворил исковые заявления обеих сторон и обязал Газпром выплатить $4,63 млрд по транзитному контракту с Нафтогазом. После взаимозачета Газпром должен заплатить $2,56 млрд.

Как сообщалось ранее 1 марта Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму.

Сейчас процессы по аресту активов Газпрома проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах, а среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.