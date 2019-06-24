В России рассказали, как и почему сохранится транзит газа в Европу через Украину

24 июня 2019, 07:41

Российские высшие чиновники продолжают качать тему транзита "голубого топлива" в Европу через Украину.

транзит газа
Транзит газа / Reuters

Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил о том, что ради сохранения транзита газа в страны Европы через Украину нужно урегулировать судебные споры.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", − заявил Приходько.

Чиновник также утверждает, что концепция строящегося газопровода Северного потока-2 никак не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается и Украины, и других стран".

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину. До этого украинский премьер-министр Владимир Гройсман похвастался "планом Б" на случай прекращения транзита газа из России.

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Россия Газпром Нафтогаз транзит газа Сергей Приходько Украина
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