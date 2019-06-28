Газпром припугнул Киев: Украина не сможет подписать газовый контракт в 2019 году

28 июня 2019, 15:58

Алексей Миллер заявил о готовности продлить действующий контракт на транзит газа.

Газпром

Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года, заявил глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС", - заявил он.

По словам Миллера Газпром готов продлить с Украиной контракт на газовый транзит, передает РИА Новости.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - добавил он.

Напомним, ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому.

Как известно, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.

Ранее Коболев заявил о том, что после президентских выборов в Украине Россия уже начала переговоры о продлении транзита газа.

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Россия Газпром Нафтогаз транзит газа Украина
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