Газпром выплатил 345 млн долларов в рамках спора с Нафтогазом

Газпром выплатил Украине 345 млн долларов из-за Стокгольмского арбитража / Фото: eer.ru

Российская корпорация Газпром выплатила 345 млн долларов обеспечительных платежей в рамках спора с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже.

Вся сумма находится на счету Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, говорится в финансовой отчетности российского монополиста.

"В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража ПАО Газпром в 2019 году внесло на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере 345 млн долл. США", - сказано в документе.

Однако, это не означает, что эти средства будут мигом переведены на счет Нафтогаза. Дело в том, что английский суд все еще ожидает решение апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа для транзита. В России с решением суда не согласились, и отказались исполнять решение арбитража. Затем Нафтогаз в мае начал принудительное взыскание долгов через суды Швеции, Англии, Швейцарии и Голландии.

Ранее у Зеленского предупредили о сложной зиме из-за споров с Газпромом и низких запасов угля.