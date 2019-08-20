У Зеленского предупредили о сложной зиме из-за споров с Газпромом и низких запасов угля

Украина готова к отопительному сезону на 65%

Украина готова к отопительному сезону на 65%, заявил представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус.

В ходе брифинга, состоявшегося накануне он выразил обеспокоенность низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Читайте такжеВ Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через УкраинуПо его словам, в диалоге с крупными компаниями было акцентировано внимание на то, что использование запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов является недопустимым.

Герус также подчеркнул, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией Газпром по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Напомним, ранее Герус рассказал о подготовке к сценарию, в ходе которого Газпром полностью прекратит транзит "голубого топлива" в Европу через страну.