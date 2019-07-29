Готовимся к худшему: у Зеленского рассказали, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу

Транзит газа / Reuters

Власти Украины намереваются до отказа заполнить газохранилища − в рамках подготовки к худшему сценарию, в ходе которого российская корпорация Газпром полностью прекратит транзит "голубого топлива" в Европу через страну.

Соответствующую информацию озвучил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, в интервью РБК-Украина.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - заявил он.

По данным Геруса, на данный момент у европейских компаний есть интерес по swap-соглашениям (т.е. закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год приобретают обратно).

"Частные трейдеры также закачивают газ в ПХГ для того, чтобы его продавать зимой", − отметил он.

Читайте такжеМедведев озвучил два варианта транзита газа через Украину после 2020 годаКроме того, Герус напомнил, что руководство Газпрома готово запускать переговоры о транзите тогда, когда им станет понятна новая украинская политическая палитра (которая сложится после досрочных выборов в Раду).

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - подытожил он.

К слову, официально контракт на транзит "голубого топлива" из РФ через Украину в Европу истекает 31 декабря 2019-го.

Напомним, ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина в плане газового транзита. До этого в Нафтогазе рассказали о единственном шансе сохранить транзит газа через Украину.

