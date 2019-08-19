У Зеленского нашли способы снизить электроэнергию на 20%

Андрей Герус обещает снизить цену на электроэнергию / Униан

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус не исключает снижение тарифов на электроэнергию на 20% для небытовых потребителей.

"Необходимо рассмотреть три решения, которые суммарно должны привести к существенному снижению цены электроэнергии для небытовых потребителей", - сказал Герус в ходе брифинга.

Представитель Владимира Зеленского намерена внедрить несколько решений, которые позволят остановить рост цен на электричество. В частности, запланировано пересмотреть постановление правительства о возложении специальных публичных обязательств (ПСО) на ЧАО Укргидроэнерго и НАЭК Энергоатом.

"Мы ожидаем, что такое постановление даст возможность понизить тариф Укрэнерго более чем в три раза. Сейчас это 32 коп. на кВт/час, а ожидается 8-9 коп…Когда состоится новое постановление ПСО и новый тариф Укрэнерго – это может дать снижение тарифа для конечных потребителей около 11%", – сказал Герус.

Читайте такжеКиев попросит МВФ смягчить требования по тарифам на газПо словам чиновника, за счет роста ночной цены на 10% можно дневную цену понизить на 15-20%.

"Если эти три меры принять, то может быть около 20% снижения для всех потребителей: для крупного, среднего, малого бизнеса, бюджетных организаций, детских садов, школ, больниц, метрополитена, электротранспорта и т.д.", – сказал Герус.

Напомним, 8 августа было сообщено о подозрении шестерым лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков.

Как сообщалось, с 1 июля действие формулы ценообразования на уголь Роттердам+ прекратилось в связи с запуском нового рынка электроэнергии.