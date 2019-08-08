Схема на 19 миллиардов: сообщено о подозрении экс-главе НКРЭКУ по делу Роттердам+

НАБУ / radiosvoboda.org

Шестерым лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков, сообщено о подозрении.

Речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП Оператор рынка (который на момент введения Роттердам+ был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы, сообщает пресс-служба НАБУ.

Читайте также"Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - экспертыВ сообщении отмечается, что действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление служебным положением"), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

"Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, с 1 июля действие формулы ценообразования на уголь Роттердам+ прекратилось в связи с запуском нового рынка электроэнергии.