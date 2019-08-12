Дело Роттердам+: еще один подозреваемый отправился домой / Униан

Экс-начальника отдела НКРЭКУ Тараса Ревенко, который проходит подозреваемым по так называемому делу Роттердам+, суд отпустил домой под залог в 2 млн грн.

Прокуроры требовали залог в 5 млн грн или арест на 60 суток. Ведь, по данным следствия, фигуранты дела, нанесли Украине ущерб почти на 19 млрд грн.

Суд требований прокуратуры не удовлетворил, однако обязал Ревенко не покидать пределов Киева до 10 октября без разрешения следствия, а также не раскрывать обстоятельства уголовного производства сотрудникам НКРЭКУ.

Ранее суд отпустил домой под залог другого подозреваемого по этому – бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова. Для него требовали залог в сумме 50 млн грн – но суд выпустил его под залог в 2 млн грн.

Напомним, 8 августа было сообщено о подозрении шестерым лицам, причастным к внедрению формулы Роттердам+, в результате действия которой потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков.

Как сообщалось, с 1 июля действие формулы ценообразования на уголь Роттердам+ прекратилось в связи с запуском нового рынка электроэнергии.