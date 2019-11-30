В ОБСЕ заговорили о новых участках разведения сил на Донбассе

Мирослав Лайчак пообещал разведение сил в очередных населенных пунктах Донбасса / Фото: УНИАН

Глава ОБСЕ и МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что в рамках Трехсторонней контактной группы по разрешению ситуации на Донбассе ведутся переговоры о потенциальных новых участках разведения сил и средств в зоне военных действий.

"Идут переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится. Но есть позитивный тренд, есть позитивная тенденция", - цитирует Лайчака Новости Донбасса.

По словам главы ОБСЕ, для озвучивания конкретных населенных пунктов, где будут разведены войска, необходимо дождаться 9 декабря встречи в нормандском формате.

"Тогда будем знать точнее", — добавил он.

Лайчак посетил Станицу Луганскую и на месте оценил результаты разведения сил в данном регионе.

Как известно, силы и средства от линии соприкосновения разведены в Станице Луганской, у Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области.

Как ранее сообщалось, саммит в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, пройдет непосредственно в резиденции президента Франции - легендарном Елисейском дворце.

Напомним, стало известно, о чем Зеленский поговорит с Путиным в рамках нормандского формата.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, почему "созрели" условия для встречи в нормандском формате.