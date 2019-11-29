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Трансформация или распад: эксперт спрогнозировал будущее "нормандского формата"

29 ноября 2019, 04:10

Если "нормандский формат" развалится, Путин усилит давление на Зеленского.

зеленский путин
Путину важен не формат переговоров, а неудачная политика Украины

Ни США, ни Великобритания не готовы сейчас включиться в переговоры в "нормандском формате". Кроме того, ни один политический субъект в мировой дипломатии не может предложить убедительную замену переговорам "нормандской четверки". Такое мнение высказал политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов

"Нужно различать риторику и реальность. А реальность сейчас такова, что расширить переговорный формат за счет США пока что невозможно. Во-первых, в Штатах и так сейчас масса внутренних забот. А, во-вторых, у американской дипломатии нет никакого ясного видения путей решения этого конфликта. Ровно такая же история и с Великобританией – она в данный момент не готова входить в подобного рода переговорные группы", - сказал Морозов во время чата на Главреде.

Что касается отношения президента страны-агрессора к "нормандскому формату, то Владимиру Путину важен не формат переговоров, а неудачная политика Украины, уверен политолог.

"Если "нормандский формат" развалится, это очень облегчит жизнь Путину. Но не факт, что в этом случае Путин сразу же начнет агрессивные действия против Украины. Да, можно не сомневаться, что Кремль начнет выкручивать руки Зеленскому или следующему президенту Украины. Ведь, как только распадется даже этот международный консорциум, давление на президента Украины возрастет в сто раз, поскольку тогда украинский лидер останется один-одинешенек", - отметил Морозов.

Читайте такжеПочему Зеленский скрывает свой "нормандский" планВ то же время страны Запада преследуют лишь одну цель - сократить насилие на Донбассе.

"Это хорошо для всех стран Европы и мира, потому что реалистично мыслящие люди понимают, что такие конфликты могут не закончиться и на протяжении 50 лет, потому главное, чтобы там было минимизировано насилие. Этого все хотят добиться, потому что мыслят реалистично. В этом смысле "нормандский формат" хорош", - резюмировал эксперт.

Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря в Париже. По данным росСМИ, в рамках саммита может состояться отдельная личная встреча президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина. В частности, украинский лидер может получить от Путина приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, ожидает, что предстоящий саммит нормандской четверки, который пройдет во Франции 9 декабря, разблокирует восстановление юрисдикции Киева над оккупированным территориями Донбасса.

Донбасс Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин новости Украины Александр Морозов
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