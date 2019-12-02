Зеленский воспротивился главному требованию Путина по Донбассу

Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандского саммита" / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Минские соглашения, в частности, пункт о том, что вопрос контроля над границей должен обсуждаться после проведения выборов на ныне оккупированном кремлевскими наемниками Донбассе.

Последовательность этих шагов должна быть обратной, уверен президент.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения. Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий", – сказал Зеленский в интервью французскому Le Monde.

Зеленский также рассказал о своих ожиданиях от встречи в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже.

"Мы хотим реального прекращения огня", - сказал он, добавив, что с 2015 года интенсивность обстрелов снизилась.

Для проведения выборов на Донбассе необходимо добиться "полного разоружения с разъединением всех вооруженных групп и исчезновением всего оружия", отметил Зеленский. Также он заявил, что жители, которые выехали из Донецкой и Луганской областей из-за российской агрессии, обязательно должны вернуться в свои дома и также принять участие в выборах на Донбассе.

"Это то, что мы, украинцы, хотим. Если мы подойдем к этому вопросу, у нас будет ощущение, что Россия тоже хочет мира", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров относительно возвращения Украине аннексированного Крыма. По его словам, Киеву могли бы помочь США.