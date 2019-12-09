В МВД РФ похвастались количеством розданных на Донбассе паспортов

Паспорта РФ / РБК

В Российской Федерации отчитались о паспортизации оккупированных территорий Донбасса. По словам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, всего в "ЛНР" и "ДНР" раздали около 125 000 российских паспортов.

По данным Интерфакс, с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило более 160 000 заявлений от жителей ОРДЛО.

В то же время, Колокольцев сообщил, что количество людей, принятых по Государственной программе по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, остается на уровне 2018 года, а это почти 92,5 тысячи человек.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желающие жить в РФ жители ОРДЛО могут уехать.