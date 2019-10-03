ЕС разработал инструкцию по визам для жителей ОРДЛО

Паспорт РФ / Фото: УНИАН

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий составила инструкцию по обработке виз для жителей оккупированных территорий Донбасса. Данный документ предназначен не только для государств-членов ЕС, но и для всех стран Шенгенской зоны.

По данным Европейской правды, инструкция содержит набор критериев, которые должны помочь установить место проживания владельца паспорта РФ. Кроме того, документ содержит информацию о том, как обрабатывать заявления на визу жителей ОРДЛО.

Отмечается, что инструкция поможет лучше распознавать незаконно выданный документы и соответственно усилить политику непризнания.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Берлин выдает визы соискателям с паспортами России, даже если они получили его на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, дипломаты Министерства иностранных дел Германии опровергли появившуюся в СМИ информацию о выдаче виз жителям оккупированного Донбасса.