Раздача российских паспортов на Донбассе: чего хочет Путин

Путин хочет "обкатать" ситуацию с паспортами в Украине / Reuters

Проведение Россией паспортизации на оккупированных территориях Донбасса четко вписывается в геополитический сценарий Кремля. Сам же указ президента РФ Владимира Путина – грубое вмешательство в внутренние дела Украины и продолжение ползучей аннексии, попытка дестабилизации украинского государства и свидетельствует об отсутствии какого-либо желания к деэскалации обстановки.

РФ своими действиями с паспортами "ЛДНР" преследует такие цели:

Ближайшие

легализация и увеличение численности своих оккупационных войск на Донбассе, а также маскировки российских граждан, которые служат в 1 и 2 АК, силовых и гражданских учреждениях с помощью получения ими гражданства „республик";

усиленная паспортизация документами "ЛДНР" „граждан республик" поскольку большинство жителей оккупированных территорий их до сих пор не получили;

побочное явление - возможность „немного заработать" причастным к выдаче паспортов структурам. Так, уже сегодня подготовка „беспроблемного" пакета документов для подачи на оформление российского паспорта составляет $500 и цена продолжает расти.

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создание правовых условий для официального использования российских войск против Украины под видом „защиты" граждан РФ. Возможность выдачи российских паспортов жителям Украины на неоккупированных территориях (пусть даже в небольших количествах) расширяет сферу возможного применения российских войск. Причем, зная Россию, только на Украине она не остановится, поэтому данная проблема актуальна не только для нашей страны, а, в будущем, любого государства с большим количеством русскоговорящего населения, либо населения, которое руководство Кремля причисляет (в одностороннем порядке) к „русскому миру";

создание условий для давления на Киев. В случае объявления Украиной о согласии на федерализацию, внеблоковый статус и другие „хотелки" Кремля выдача паспортов прекратится немедленно;

создание у мирового сообщества понимания и принятия изменений в отношении Донбасса из статуса „их там нет" в „мы тут есть" т.е. речь идет о фактической легализации оккупации;

решения собственной демографической проблемы – фактический „импорт" трудоспособного населения. Причем, складывается ощущение, что как раз выдача большого количества российских паспортов „гражданам республик" Кремлем считается нецелесообразной.

Так, несмотря на пропагандистские заявления, на сегодня для рассмотрения органами российской власти подано всего несколько тысяч пакетов документов. Причем, по данным группы ИС более чем 500 из них отправлено миграционными органами РФ на доработку или вообще не взяты в работу в „связи с отсутствием оснований". Кроме того, официальные заявления российских органов власти о невыплате пенсий „новым гражданам", запрет на выдачу российского загранпаспорта, вопросы с пропиской, невозможность, как в Крыму, получения на него кредита – все это существенно снизило количество желающих получить аусвайс. Еще более „напряг" обстановку Курт Волкер заявивший, что Госдепартамент США будет отслеживать выданные таким образом документы.

Читайте такжеВыдача паспортов Путиным может быть подготовкой возврата Донбасса УкраинеПоэтому паспорта реально будут выдаваться только военным и коллаборантам, остальным как получится, а сказки пропагандистов о доставке в ОРДЛО полумиллиона „двухглавых" паспортов остаются всего лишь сказками. Ну и как всегда, Кремль приняв решение о выдаче паспортов на Донбассе, нарушил все что мог в международном праве: фактически признал себя стороной конфликта, резолюцию СБ ООН 2022 (2015) О комплексе мер по имплементации минских договоренностей, ст. 47 4-й Женевской конвенции в части возможности классификации таких действий как лишения жителей оккупированных территорий своего гражданства. Это же все не в первый раз, правда?

В этой связи существует необходимость жесткой реакции не только Украины, а и мирового сообщества на происходящие процессы. Украина просто обязана требовать усиления санкций, возможно введения нового пакета за „паспорта". Причем, что самое интересное, в этом должна быть заинтересована и сама Европа…русскоязычные граждане или неграждане в больших количествах есть и у них. Можно не сомневаться, что „обкатав" ситуацию в Украине, Кремль применит похожие подходы и в других европейских странах. Зачем? Как говорится: „Щоб було".