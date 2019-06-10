Российские паспорта в ОРДЛО: появились свежие детали

Российские паспорта / РБК

Цена оформления паспортов на территориях, временно оккупированных боевиками из групппировок "ЛНР/ДНР" (которые необходимы для подачи документов на "гражданство РФ",- Главред) не черном рынке "в комплексе" с услугой подготовки и подачи документов на российские паспорта уже преодолела отметку в 500 долларов США.

Такие сведения содержатся в сводке группы Информационное сопротивление. Согласно этим данным, цена постепенно продолжает расти. Причем якобы есть возможность получить российское гражданство появились и тех луганчан/дончан, которые были вынуждены выехать на заработки в Россию.

"Спустя месяц в городе есть очереди. У них (боевиков - Главред) все очень бюрократизировано и медленно тут проходит", − утверждает житель Луганска Сергей.

Читайте такжеРоссийские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в СШАПо его словам, не исключено, что цена получения паспортов "под ключ" уже в самом скором времени может достичь 500 долларов США.

"Я слышал, что можно и в 300 баксов уложиться. Но это касается тех, у кого есть деньги, но нет времени, и кто вообще не хочет заморачиваться", − подытожил Сергей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощениеполучения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Ранее стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО.

Также ранее в ДНР боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта.